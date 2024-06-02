激レア　綺麗　イヤリング

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商品詳細
フランス在住の頃、パリの正規店にて購入致しました。1995年のヴィンテージシャネルのイヤリングです♪階段になったロゴがゆらゆらと揺れるタイプで、耳元が揺れると注目を惹き付けられます♪Lまでで直径8㎝程、参考までに500円玉と比較しております♪刻印お写真にてご確認ください。現品のみ発送です♪よろしくお願いいたします。
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