❤️美品、トートバッグ❤

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商品詳細
ハワイのアラモアナ正規店にて購入しました。デニム×レザーのトートバッグです☆服装問わず合わせやすいバッグです☆❤️✨使い勝手はもちろんのこと、身につけているだけでステータスが上がる最高のラグジュアリーブランドです✨❤️❤️✨価値も落ちないので、もし他の物が欲しくなったとしてもこちらの商品をお売り頂ければほとんど損なく、もしくはそれ以上のお値段になって返ってくる場合もあるので安全資産にもなるかと思います✨❤️❤️(商品説明)❤️USED品になりますので、レザー部分に細かな小傷や擦れ、多少の使用感はございますが、デニム地やメイン内側はキレイな状態です☆メインの両サイドにファスナーポケット2箇所ございますので仕分けにも便利です☆☆シリアルシール4枚目正規品鑑定済み付属品なし
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