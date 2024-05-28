Ꙭ【新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー



新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー- 新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー-



新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー- 新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー-



新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー- 新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー-



新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー- 新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー-



新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー- 新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー-



Amazon | Acligi 魔法 トートバッグ 植物と動物 レディース ... Amazon | Acligi 魔法 トートバッグ 植物と動物 レディース ...



ｍｉｓｃｈキラキラチェーンＡ４トートバッグ | ミッシュマッシュ ... ｍｉｓｃｈキラキラチェーンＡ４トートバッグ | ミッシュマッシュ ...



韓国 肩掛けレディーストートバッグ レディースショルダーバッグ ダークグリーン | フリマアプリ ラクマ 韓国 肩掛けレディーストートバッグ レディースショルダーバッグ ダークグリーン | フリマアプリ ラクマ



韓国 肩掛けレディーストートバッグ レディースショルダーバッグ ダークグリーン 韓国 肩掛けレディーストートバッグ レディースショルダーバッグ ダークグリーン



新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー- 新品未使用訳あり】ゲス マリアン トートバッグ 花柄 チェーン ショルダー-



Amazon | Acligi 魔法 トートバッグ 植物と動物 レディース ... Amazon | Acligi 魔法 トートバッグ 植物と動物 レディース ...



Marianka マリアンカ | HAYNI ( ヘイニ )《公式通販》 Marianka マリアンカ | HAYNI ( ヘイニ )《公式通販》



Amazon | Acligi 魔法 トートバッグ 植物と動物 レディース ... Amazon | Acligi 魔法 トートバッグ 植物と動物 レディース ...



Marianka マリアンカ | HAYNI ( ヘイニ )《公式通販》 Marianka マリアンカ | HAYNI ( ヘイニ )《公式通販》



韓国 肩掛けレディーストートバッグ レディースショルダーバッグ ... 韓国 肩掛けレディーストートバッグ レディースショルダーバッグ ...

GUESS（ゲス）のマリアンシリーズのフラワーです✨【参考価格：16,280円】GUESS(ゲス)は、ヨーロピアンスタイルを上手く取り入れたアメカジファッションブランドでセレブファッションとして高い人気を誇っています。こちらは「YOUNG,SEXY,ADVENTUROUS」をコンセプトに、ラフなセクシーさとファッショナブルさを融合させたGUESSには珍しい、優しいベージュ地にピンクの可愛らしい花柄なので、ジーンズやワンピースなどどんな服装にも合わせやすいバッグです。またPVC素材なので耐久性、耐候性、耐水性などにも優れた特徴があり、雨の日も安心です。A4サイズのファイルがすっぽりと入ってしまう大きさなのでOLさんや学生さんにもおすすめです。☘️品名GUESS（ゲス）☘️品番FG653623☘️サイズW約35cmxH約28.5cmxD約11cm持ち手の全長：約20cm持ち手の高さ：約57cm☘️シリーズマリアン☘️カラーフローラルマルチカラー（ベージュ地にピンク系の花柄です）☘️素材外側：PVC素材 100%内側：ポリエステル 80% 綿 20%☘️仕様開閉式：ファスナー外側 ：ファスナーポケット×1内側 ：ファスナーポケット×1、オープンポケット×3☘️【状態】新品未使用ですが、バッグの底鋲1つがサビてしまっています。（画像8枚目）また、ハンドル金具部分にキズ等ございます。（画像7枚目）その他は、ハンドルなど、ビニールがかかったままの部分もありきれいな状態です。（状態は個人ごとに感じ方が異なりますのでご了承ください）上記、ご了承いただける方、よろしくお願いいたします。#GUESS#ゲス#マリアン#トートバッグ#ショルダーバッグ#チェーンショルダー#ブランド#花柄#ベージュ#ピンク#レディース#A4サイズ収納素材...ビニールカラー···ピンクトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄特徴···A4サイズ収納可(大容量)