エルメス　カレ（冬の郵便馬車）



カレ 90 《エルメス・ストーリー》 | Hermès - エルメス-公式サイト



カレ 90 《エルメス・オン・ザ・ビーチ》



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カラー···ベージュとホワイトが主体の大判スカーフ。おおよそ88㎝四方の正方形です。郵便馬車をモチーフにした穏やかで使いやすい柄行きです。数年間愛用しましたので、小さな汚れがあるかも知れません。ご了承下さい。毎年クリーニングに出しています。今年の春にクリーニングに出してから、一度も使用していません。四万ちょっとで購入したかな？と思います。エルメス好きな方、中古を気にされない方、如何でしょうか。ベージュと白が中心の穏やかな柄ですよ^_^