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商品詳細
【即購入OK★フォロー割実施中】✿アイテムeimyistoireエイミーイストワール フリルカラーマーメイドニットワンピース 長袖 ピスタチオカラー✿サイズサイズF全体的に伸縮性があります肩幅35cm身幅38cm袖丈60cm総丈125cmウエスト29cm平置き実寸。着画はお断りいたします。✿状態一度短時間着用。シミや汚れはないと思います。全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨✿カラーグリーン✿素材レーヨンポリエステルポリウレタン✿配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/Addict783018.html
http://narcologia.ru/goods/rouge334410.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei648271.html
美品✨エイミーイストワール フリルカラーマーメイドニットワンピース グリーン F
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