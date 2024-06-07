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美品✨エイミーイストワール　フリルカラーマーメイドニットワンピース　グリーン　F
商品番号 G99349514401
商品名

美品✨エイミーイストワール　フリルカラーマーメイドニットワンピース　グリーン　F
ブランド名 エイミーイストワール
特別価格 税込 2,803 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入OK★フォロー割実施中】✿アイテムeimyistoireエイミーイストワール　フリルカラーマーメイドニットワンピース　長袖　ピスタチオカラー✿サイズサイズF全体的に伸縮性があります肩幅35cm身幅38cm袖丈60cm総丈125cmウエスト29cm平置き実寸。着画はお断りいたします。✿状態一度短時間着用。シミや汚れはないと思います。全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨✿カラーグリーン✿素材レーヨンポリエステルポリウレタン✿配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。袖丈···長袖
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