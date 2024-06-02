アドーア　オーガニックコットンカットソー

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柄・デザイン···無地カラー···ブラックネック···Uネック季節感···夏アドーアさんのオーガニックコットンを使用したカットソーです。2回着用しました。長めの丈で、サイドにスリットが入ってます。着丈約75cm身幅約48cm綺麗なお品ですが、中古品です。御理解の上、ご購入下さいませ。