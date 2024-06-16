クルーネック　tシャツ　essentials

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商品詳細
カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋FEAROFGODクルーネックTシャツ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 【商品詳細】・リブのクルーネック・胸にボンディング加工ロゴ・後ろ襟にラバー加工のロゴパッチ・コットンxxsxs〜sの体感です。157cm46kgちょうどでした
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