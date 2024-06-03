ザシンゾーン　ロゴTシャツ

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着用回数2回程です。ロゴのプリントも綺麗な状態です。シンゾーンにて定価税別18000円のTシャツです。サイズ 肩幅 41センチ身幅 49.5センチ着丈 64.5センチカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）