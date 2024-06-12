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- 【極美品】MaxMara花柄 ドルマン ポンチョ型 ブラウス
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商品詳細
☺︎匿名配送可☺︎※お値引きなど交渉中でも即購入された方をメルカリのシステム状、優先させていただいております。#3jiのレディースアパレル一覧#3jiのブラウス一覧------------◇ブランド MaxMaraマックスマーラ◇状態 中古品ではございますが、汚れや傷などなく美品です。また素人保管、中古である事をご理解頂ける方、どうぞよろしくお願い致します。◇素材写真をご確認下さいませ。◇サイズ M-L身幅 40着丈 65エレガンス系、キャリア系のお洋服ゆったりとしたサイズ感の大きいサイズのお洋服セレモニー、ブラックフォーマル用のスーツなどなど様々なお洋服を出品しております♪良かったらハッシュタグやマイページからお好みのページに遊びに来てください♪※発送はコンパクトにさせて頂きます。300円プラスして頂けたら宅急便での、発送も可能ですので事前にコメント下さいませ。その他、レディースアパレルはこちら#3jiのレディースアパレル一覧
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