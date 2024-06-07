セリーヌ スモールフォールデット 旧ロゴ バイカラー 黒×イエロー ...

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○アイテムCELINEセリーヌ折り財布3つ折り コンパクトウォレットバイカラー スモールフォールデッド フィービー黒×黄色 レザー レディースマルチファンクション★大手リサイクルショップにて購入した商品でございます。○サイズタテ約9cmヨコ約10cm厚さ約2.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。多少の誤差はご容赦ください。○状態縁ワレやボタン剥げ、小銭入れお札入れ含め内側黒ずみ汚れはありますが、まだまだ御使用頂けます。状態は写真をご確認ください。※できるだけ写真を載せましたが、枚数の都合上載せられない箇所もございますので予めご了承ください。素人検品につき見落としがある場合がございます。中古品である事をご理解いただき、状態にご納得のうえ細かい事が気にならない方ご検討よろしくお願いいたします。保存袋や箱は撮影用です。○カラーブラック黒色イエロー黄色○素材レザーシボ革○配送ダンボールの場合、商品に合わせて入れる箱を加工することがありますので予めご了承ください。202306237480