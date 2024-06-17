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ASAUCE MELER アソースメレ スポンディッシュウールストール　ピンク
商品番号 I56545502511
商品名

ASAUCE MELER アソースメレ スポンディッシュウールストール　ピンク
ブランド名 アソースメレ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　ピンク　　定価　　35200円サイズ　240×60cm状態2.3回使用し、先日クリーニング済※クリーニングに出したところ、全体的に縮みが見られました。ですのでお安く出品いたします。ウールの中でも最良のオーストラリア、ジロン地方の羊から刈られるエクストラファインラム素材のみをつかったストールWフェイス仕様にする事でスポンジのような柔らかで張り感のある不思議な質感が魅力です。
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