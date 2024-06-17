ASAUCE MELER アソースメレ スポンディッシュウールストール　ピンク

カラー ピンク 定価 35200円サイズ 240×60cm状態2.3回使用し、先日クリーニング済※クリーニングに出したところ、全体的に縮みが見られました。ですのでお安く出品いたします。ウールの中でも最良のオーストラリア、ジロン地方の羊から刈られるエクストラファインラム素材のみをつかったストールWフェイス仕様にする事でスポンジのような柔らかで張り感のある不思議な質感が魅力です。



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