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PORTER×bonica dot/USEDショルダーバッグ/コラボ/デニム
商品番号 J47932936450
商品名

PORTER×bonica dot/USEDショルダーバッグ/コラボ/デニム
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆サイズ縦：約２８㎝横：約３９㎝まち：約１２㎝(平置きでの寸法です)☆カラー/インディゴ⭐ポケット×本体ダブルファスナー　　内ポケット×２外側ファスナーポケット⭐状態→写真にあるようなシミが後側の下の方にあります。多少の使用感はありますが、まだまだご使用頂けます。掲載商品の色味は出来る限り実物の色味に近づけておりますが、ご利用のパソコン、モニター環境によって、画像の色味が異なって見える場合がございます。予めご了承下さいませ。特にパープル・カーキは実物と若干色味が異なる場合ございます。ご不明な色味などがございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さいませ。#PORTER#ボニカドッド#コラボ#ポーター一応古着なので多少の使用感、見落としがあるかもしれないので、完璧を求めるかたはご遠慮ください(ノД`)…
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