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ChristianDior トロッター　ロゴ　ショルダーバッグ
商品番号 N11052333746
商品名

ChristianDior トロッター　ロゴ　ショルダーバッグ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンディオールのショルダーバッグです。トロッター柄ネイビー×ブラウンレザーにゴールドロゴのデザインがお洒落です。普段使いにもピッタリかと思います！レザー部分の微小なスレ、ロゴに少々汚れはありますが、他は使用感少なめです(^^)バッグ開閉のボタンホックが閉まりませんのでご了承くださいませ。素人保管品ですので神経質な方や細かなダメージが気になる方はご遠慮ください。▷サイズ縦幅約20cm横幅約21cmマチ約3cmショルダー約105cm内ポケット1▷付属品なし▷購入先ブランドショップ37
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