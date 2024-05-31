ChristianDior トロッター　ロゴ　ショルダーバッグ

クリスチャンディオールのショルダーバッグです。トロッター柄ネイビー×ブラウンレザーにゴールドロゴのデザインがお洒落です。普段使いにもピッタリかと思います！レザー部分の微小なスレ、ロゴに少々汚れはありますが、他は使用感少なめです(^^)バッグ開閉のボタンホックが閉まりませんのでご了承くださいませ。素人保管品ですので神経質な方や細かなダメージが気になる方はご遠慮ください。▷サイズ縦幅約20cm横幅約21cmマチ約3cmショルダー約105cm内ポケット1▷付属品なし▷購入先ブランドショップ37



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