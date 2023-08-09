【極美品】ポール・スミス 2WAYハンドバッグ　ブラック　レディース

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ポール・スミス2WAYハンドバッグ レディース ブラック正規百貨店で4万3千円前後で購入しました。数回使用しましたが、大事に使用したので綺麗かと思います。旧モデルになりますので、今は販売していないものになります。美品だと思いますが、自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。大事にしていただける方に購入していただけたら嬉しいです。長く使えるバックだと思います。値下げ不可でお願い致します。素材:牛皮サイズ:縦20cm横26cm幅9.5cm購入時の金額¥43,500カラー···ブラック素材···本革