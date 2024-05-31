【新品】LONGCHAMP プリアージュ トートバッグ S ブラック　黒刺繍

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【簡易なハンドメイド品ですが、バッグのサイズに合わせたプラスチック製の中敷きを一緒にプレゼントさせていただきます。市販では1,000円以上しますので、型崩れ防止のためにお使いいただければ幸いです。生地が傷むのを防ぐため、角も丸く削っています。厚み固さは問題ありません。色はこちらのお任せになりますので、ご了承下さい。】カラー…ブラック 黒刺繍柄・デザイン…無地素材…ナイロン本革ブランド名LONGCHAMP商品名ルプリアージュ トートバッグSサイズ縦×横×マチ約22×23-34×14cm新品未使用アウトレット品です。海外製の場合は国内版に比べて、仕上げ・縫製・素材などが異なる場合がございます。店頭販売品と完全に同一の品をご所望の方は、お控え下さればと思います。即購入ＯＫです。バッグのみの折り畳んだ状態で発送させていただきます。予めご了承下さい。宅急便コンパクトにて発送させていただきます。