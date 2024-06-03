【新品未使用品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布

☆SALE☆【新品未使用品】BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ長財布578751VMAU16206 FRENCHCALF 三つ折り長財布ワインレッド系♥在庫1点限り♥新品未使用・送料無料♥早い者勝ち♥即購入ok୨୧┈┈discriptionofitem┈┈୨୧【品番】578751_VMAU1_6206【カラー】ワインレッド系金具：アンティーク調ゴールド【素材】レザー【サイズ】約高さ10.0cm×横幅19.0cm×厚み2.0cm【仕様】開閉：スナップ式内側：札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×6【付属品】保護袋、正規BOXBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタからクラシックなイメージのパーツをフラップにあしらった三つ折り長財布。カードポケットと紙幣やチケットを収納できるポケット、ジップファスナーの小銭入れを備えた機能性抜群のロングウォレット。背面のロゴマークもポイント。いつまでも飽きのこない不屈の名作にふさわしいアイテムです。自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもおすすめです。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧



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