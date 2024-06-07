Tiffany\u0026co. ティファニーノーツナローバンドリング

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商品詳細
Tiffanyの指輪です♪何年も眠っていたので汚れがあるのですが、正規品なのでティファニーに持っていくと無料でクリーニングしてくださるみたいです。サイズ 7〜8号くらい色 シルバー箱付きです#Tiffany\u0026co.#ティファニー#Tiffany#指輪#リング#シルバー
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