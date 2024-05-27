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FRAMeWORK モノトーンダメージプリントシャツ
商品番号 G81334437686
商品名

FRAMeWORK モノトーンダメージプリントシャツ
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FRAMeWORKモノトーンダメージプリントシャツ価格　9680円大胆なプリントが目を惹くオーバーサイズTシャツ。ふくらみ感のある糸を使用した適度な厚さの生地は、Tシャツ一枚でもきまり、安心感のある着心地。ロンドンのクラブカルチャーを思わせるオリジナルのグラフィックデザインを古着のような雰囲気のクラックプリントで施しました。ボディのダメージ感で少しハードな印象のTシャツは、長めの袖をロールアップして抜け感を出し、きれいめボトムと合わせたMIXスタイルがおすすめ！モノトーンだからラフなのに大人っぽい、FRAMeWORKらしい一枚です。
http://narcologia.ru/goods/navigate240130.html
http://narcologia.ru/goods/peroration783615.html
http://narcologia.ru/goods/choice347485.html
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