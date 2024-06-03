ZARA　プリントジャカードクロップドシャツ　Mサイズ

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商品詳細
ZARA ザラ入手困難品新品未使用タグ付き。プリントジャカードTシャツ、カラードシャツ、Vネック、ショートスリーブサイズ：M着丈：約40cm身幅：約48cmカラー：コーラル / ピンク 素材：70％コットン、24％ポリエステル、その他新品未使用タグ。完売品になります。即購入頂いて大丈夫です。よろしくお願いします。ZARAは海外製品のため、糸の処理など甘い部分がありますのでご了承下さい。☆他にもZARAの新品、状態の良いものを出品しており良ければご覧ください^_^#dress_me_up_ピンク#dress_me_up_トップスMassimoDuttiStradivariusBershkaMANGOASOSCOSH\u0026MBEAR＆OtherGAPFitchOutfittersTOPSHOPBIRTHDAYSNIDELMERCURYDUOLaTotaliteJENNEDEICYDHOLICmignonLiLiRenaLillyYELLOCurlychouMe%Biblyw❤︎cVirginseimyLULUChatonpapermoonepineHONEYスナイデルリリーブラウンROSEBUDENVYMJUEMIGYDAEVRISスライ マウジーエモダユニクロALEXIASTAMungridsearoomlynnトゥモローランドIENAユナイテッドアローズSHIPSKBFビームスアナザーエディションユナイテッドアローズナノユニバースザラジョSHIPSアーバンリサーチナチュラルビューティージャーナルスタンダードベルシュカミラオーウェン エクリュライトイエローパステルクリーム
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