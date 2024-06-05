KM109 アンコキーヌ フロントプリント半袖Tシャツ 白ホワイト L

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AnneCoquineQVCショップチャンネル星柄刺繡ワッペンフロントデザイン■商品状態ランク→ASー未使用orほぼ新品同様の状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態Cー大きな傷や汚れのある状態 ■状態説明→中古ですが比較的良好な状態となります。 ■サイズ 着丈68/肩幅45/身幅51/袖丈23/裄丈 ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅 全て実寸平置きでcm表記となります。素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。 ■素材(％表記)→画像にて ■生産国→画像にて ※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのスマホ、PCのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。※USED商品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。※注意して検品しておりますが、どうしても素人検品のため見落としがある可能性もありますのでご了承下さい。※出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。※全てのお洋服は洗濯済みです。#TMTFAAL231024-450