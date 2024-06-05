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- 完売 プロポーションボディドレッシング ２ＷＡＹバイカラーラッフルＴシャツ 黒
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商品詳細
試着のみの美品です☆コーディネートに合わせて前後2wayで着られます(*^^*)バイカラーのフリルデザインが大人可愛いです♡ボリュームあるデザインなので、腕周りを華奢に見せてくれます！【商品特徴】腕まわりをカバーするラッフルスリーブが映えるキレイめTシャツ。ラッフル袖にブラウス素材を使い、バイカラーがおしゃれに見せてくれるデザイン。前後2Ｗayでネックラインを変えても着用できます。身頃はカットソー素材なので、暑い日にも取り入れやすく、デイリースタイルに頼れるアイテムです。【スタイリング】フレアやマーメイドスカートとの着こなしがおススメです。♥お色：ブラック♥定価：6,930円カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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