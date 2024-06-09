YAMAHA サイレントブラス パーソナルスタジオST7 ユーホニウムPM2

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商品詳細
◆商品YAMAHAサイレントブラスパーソナルスタジオ ST7ユーホニウム PM2◆付属品・本体・電源ケーブル・イヤホン・オーディオケーブル・ケース・説明書◆商品状態動作確認済み。使用に伴う傷などがございますがきれいです。詳しい状態は写真にてご確認をお願いします。◆発送プチプチ梱包し、箱に入れてお送りいたします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic962812.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox683539.html
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