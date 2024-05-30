未使用タグ付　redyazel　S　オリジナルチェックボウタイブラウス　ネイビー

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レディアゼルのレトロな雰囲気のブラウス。値下げについては、プロフィールをご確認ください。□ブランド□redyazel（レディアゼル）□商品名□オリジナルチェックボウタイブラウス□品番□20022121200160□定価□￥7,590-□素材□本体：ポリエステル100％別布：ポリエステル100％□サイズ□S(01)サイズ着丈 約62cm肩幅 約32.2cmバスト 約91cm袖丈 約58cm多少の前後お許し願います。□カラー□ネイビー濃紺色・赤煉瓦色・濃い辛子色の組み合わせです。□状態□未使用。紙タグ(値札タグ)も付いたままの状態です。□特記事項□前釦ホール部分、よく凝視すると釦ホール作成時にキチンと切られていなかった糸が引っ張られてしまったような跡(伝線？引きつれ跡？)あり。(画像4枚目5枚目参照)後寄りの肩上部分、左肩小擦れ跡あり、右肩布地の引きつれ跡あり。(画像6枚目7枚目参照)恐れ入りますが、念のため、大らかな気持ちでご購入くださいます方のみで、店舗で購入したてのような、全くの新品をお求めの方は他の方からご購入くださいm(__)mテイスト・シーン...オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル袖丈...長袖柄・デザイン...チェック、総柄、リボン/ボウタイ、パフスリーブ、襟付き