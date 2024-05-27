YAMAHA PACIFICA612VⅡFM パシフィカ

YAMAHAPACIFICA612VⅡFMです。カラーはトランスルーセントブラック。詳細なスペックはメーカーHPでご確認ください。今年の4月頃新品で購入しサブギターとして使用していました。あまり使用頻度は高くなく、スタジオへの持ち出しは1回のみです。ピックガードの擦り傷はありますが目立つような傷はありません。ピックアップカバーに若干くすみありますが全体的に金属パーツも綺麗です。ボリュームトーンノブを同メーカーのレブスターの物に交換してあります。(純正も付属します。)全体的にコンディションは良好かと思います。写真で状態を判断してください。分からないことがあったら質問してください。購入者が確定してから発送の段取りを開始する為数日お時間いただきます。



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