新品タグ付き　大和屋　ラビラビ　ショルダーバッグ　さくら色　テディベア 柄



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ | フリマアプリ ラクマ



新品タグ付き 大和屋 ラビラビ ショルダーバッグ さくら色 テディベア ...



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



新品タグ付き 大和屋 ラビラビ ショルダーバッグ さくら色 テディベア ...



新品タグ付き 大和屋 ラビラビ ショルダーバッグ さくら色 テディベア ...



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



超美品 ラビラビ テディ 老舗ヤマト屋 ショルダーバッグ 03-23061210 ...



新品タグ付き 大和屋 ラビラビ ショルダーバッグ さくら色 テディベア ...



新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ



大和屋 レディースの通販 100点以上 | 大和屋を買うならラクマ

ご覧いただきありがとうございます。軽くて使いやすいRaviRaviのショルダーバッグです。可愛らしいピンク色で、くまちゃん柄です。一番大きい部屋にはファスナーポケット2箇所、ファスナーなしポケット2箇所あります。盗難防止のフック付きのファスナーで安心です！次に大きな部屋には小さなファスナーポケット1箇所、カード入れ1箇所、鍵がつけられるフックがあります。他にも外側にファスナーがあり、マチを調節できます！ファスナーなしポケットもサイドに2箇所あり大変便利です。よろしくお願いいたします。日本製 多機能