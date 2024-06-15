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新品タグ付き　大和屋　ラビラビ　ショルダーバッグ　さくら色　テディベア 柄
商品番号 O77452367325
商品名

新品タグ付き　大和屋　ラビラビ　ショルダーバッグ　さくら色　テディベア 柄
ブランド名 ヤマトヤ
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。軽くて使いやすいRaviRaviのショルダーバッグです。可愛らしいピンク色で、くまちゃん柄です。一番大きい部屋にはファスナーポケット2箇所、ファスナーなしポケット2箇所あります。盗難防止のフック付きのファスナーで安心です！次に大きな部屋には小さなファスナーポケット1箇所、カード入れ1箇所、鍵がつけられるフックがあります。他にも外側にファスナーがあり、マチを調節できます！ファスナーなしポケットもサイドに2箇所あり大変便利です。よろしくお願いいたします。日本製　多機能
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新品未使用 タグ付き ラビラビ テディベア柄 ゴブラン織り ショルダーバッグ
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