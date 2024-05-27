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古墨　中國書画墨　中国書画墨　上海
商品番号 O31592289083
商品名

古墨　中國書画墨　中国書画墨　上海
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,666 円
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商品詳細

古墨　中國書画墨　上海2つセットの値段です。バラ売りも可能です。古墨『鉄斎翁書画宝墨』油煙101と書いてあります。書道・習字用品···墨親族から譲り受けたものですので、詳しいことは分かりませんが、質問等ございましたらコメントにてお願いします。長期自宅保管品です。経年劣化による、擦れ、退色、ヤケ、細かい汚れなどが見られます。ご理解頂ける方のご購入をお願いします。発送まで最長2週間程度かかる場合がございますので、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。#古墨　#中國書画墨　#中国書画墨#上海　#書道　#墨　#鉄斎翁書画宝墨
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