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商品詳細
古墨 中國書画墨 上海2つセットの値段です。バラ売りも可能です。古墨『鉄斎翁書画宝墨』油煙101と書いてあります。書道・習字用品···墨親族から譲り受けたものですので、詳しいことは分かりませんが、質問等ございましたらコメントにてお願いします。長期自宅保管品です。経年劣化による、擦れ、退色、ヤケ、細かい汚れなどが見られます。ご理解頂ける方のご購入をお願いします。発送まで最長2週間程度かかる場合がございますので、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。#古墨 #中國書画墨 #中国書画墨#上海 #書道 #墨 #鉄斎翁書画宝墨
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