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【極美品】ポールカ　レザーワンショルダーバッグ　オフホワイト　コンパクトバッグ
商品番号 F14484554706
商品名

【極美品】ポールカ　レザーワンショルダーバッグ　オフホワイト　コンパクトバッグ
ブランド名 ポールカ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*プロフ必読お願いいたします❤*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*【極美品】ポールカ　レザーワンショルダーバッグ　オフホワイト肩掛けしたときのシルエットが美しく、厳選された最高級皮革を用いて仕上げられたバッグです。サイズ感も丁度良く、コーディネートにも合わせ易いです♡軽くて柔らかい上質なレザーでデイリーに活躍頂けます。PAULEKA　ハンドバッグ■カラー︰オフホワイト■サイズ縦︰18cm横︰29.5cmマチ︰7cmショルダー︰54cm(※誤差ご了承ください)■状態特筆すべきダメージはなく、美品です。※あくまで中古品ということをご理解のうえ、ご購入ご検討ください。■配送折り畳んで発送いたします。畳シワ等ご容赦願います。自宅保管をご理解の程、よろしくお願いいたします。
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