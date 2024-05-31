【極美品】ポールカ　レザーワンショルダーバッグ　オフホワイト　コンパクトバッグ

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商品詳細
*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*プロフ必読お願いいたします❤*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*【極美品】ポールカ レザーワンショルダーバッグ オフホワイト肩掛けしたときのシルエットが美しく、厳選された最高級皮革を用いて仕上げられたバッグです。サイズ感も丁度良く、コーディネートにも合わせ易いです♡軽くて柔らかい上質なレザーでデイリーに活躍頂けます。PAULEKA ハンドバッグ■カラー︰オフホワイト■サイズ縦︰18cm横︰29.5cmマチ︰7cmショルダー︰54cm(※誤差ご了承ください)■状態特筆すべきダメージはなく、美品です。※あくまで中古品ということをご理解のうえ、ご購入ご検討ください。■配送折り畳んで発送いたします。畳シワ等ご容赦願います。自宅保管をご理解の程、よろしくお願いいたします。
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