Plage MARCO MASI ショルダーバッグ

Plage【MARCOMASI/マルコマージ】SPBUCKETバッグカラー／キャメルサイズ／26×20㎝ マチ17㎝(サイトより)付属品／保存袋(未使用)素材 ／牛革その他／内ポケット×2イタリア製定価35,200円1度の使用で出番がないため出品しました。特に記載する様な状態はありませんが画像でご確認ください。ショルダーが長く先を結んでいます。結んであっても斜め掛けできる長さがあります。バッグ底面に少し凹みがあります。《公式サイトより》ナチュラルな風合いのショルダーバッグ。使い込んだようなやわらかく馴染みの良いレザーを使用。深さやマチもしっかりあるので、普段使いにおすすめです。【MARCOMASI（マルコマージ）】1989年に設立され、数々の有名デザイナーブランドのレザーアイテムを手掛けるイタリア・ミラノ発のレザーファクトリーブランド。厳選したレザーを使用した高品質なバッグが人気。ハイセンスなデザインで世界中から高評価を得ている。送料無料ショルダーバッグ、フレームワーク、スピックアンドスパン、イエナ、スローブイエナ、ジャーナルスタンダード、トゥモローランド、ビームス、シップス、ドゥーズィエムクラス。カラー···ブラウン種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)



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