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audio-technica AT2020USB-X 4点セット
商品番号 K80831856335
商品名

audio-technica AT2020USB-X 4点セット
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 10,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio_technicaカーディオイドコンデンサーUSBマイクロホンAT2020USB_XオーディオテクニカAT2020USB-XAT8700JAT8175AT8455の4点セットです！購入致しましたが、全く使用しなかったため出品します！美品ですが、中古品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。#オーディオテクニカ#audio_technicaカーディオイドコンデンサーUSBマイクロホンAT2020USB_X
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