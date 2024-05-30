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メルカドバッグ6点セット
商品番号 P26228363846
商品名

メルカドバッグ6点セット
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メキシコで購入しました。現地では市場で購入さた野菜や果物を入れて帰る用に使われています。そのため、つくりはかなりしっかりしていて重たいものを入れる事も可能です。#メルカドバッグ#メキシコ正確なサイズが知りたい方はお手隙ですがコメントください。(＞人＜)
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