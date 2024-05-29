MICHAEL KORS ハンドショルダーバッグ イヤホンつき

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商品詳細
購入意思のあるかたのみいいねお願いいたします８月末まで限定価格18000円→16999円日にちすぎましたら価格戻りますこの機会にぜひ(*^^*)マイケルコースの店舗にて購入しました定価71500円ノベルティのオリジナルイヤホンもお付けします新品未使用ですが自宅保管のため中古にご理解くださる方ご購入お願いいたします嫌みのない淡いブルー系のバッグでハンドバッグにもショルダーにもなります暗い色のファッションにも差しになる色目ですちょっとしたパーティーなどにもおすすめですプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか？メルカリ便にて発送いたしますプロフお読みください
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