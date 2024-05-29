Pt アメジスト ダイヤモンド ペンダントトップ 2月誕生石 0.948ct

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Pt900 アメジスト ダイヤモンドペンダントトップ ジュエリー日独宝石研究所ソーティング2月誕生石シンプルな誕生石のペンダントです。チェーンは付属しません。今回は、ペンダントトップのみの販売になります。→#ZIPANGジュエリーの一覧はこちら→#ZIPANGアメジストジュエリーの一覧はこちら◆材質Pt900アメジスト ：0.948ctダイヤモンド：0.01ct◆ペンダントサイズ約1.0ｇ 縦：約14.3mm × 横：約6.3mm◆付属品ペンダントケース日独宝石研究所ソーティングご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、新品になります。ご購入の前に必ずプロフィールを必ずお読みください。配送時には、ケースに入れて厳重に梱包してお送りいたします。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にもジュエリーを出品しています。こちらから画面を開いて、新しい順に検索条件を変更してご覧ください。→#ZIPANGジュエリーの一覧はこちらZIPANG＊5081#ジュエリー#ネックレス#ペンダント#プラチナ#アメジスト