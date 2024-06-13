チェック柄 ジレ ベスト トップス 韓国byhh

ご覧いただきありがとうございます☺️フォロー割⭐まとめ割あり⭐詳細はプロフィールをご覧下さいませ。◆表記サイズ◆Mシャツ着丈72.5cm肩幅39cm胸囲96cm袖丈58cmベスト着丈59cm肩幅35cm胸囲94cm◆商品説明◆チェックがアクセントのジレ。ブラウスやカットソーの上に着るだけで、おしゃれコーデが完成するから持ってない方にはオススメ♡かわいらしくスカートやキレイめにデニムパンツでも◎足元はスニーカーやパンプスが◎17kgやSTYLENANDA、WEGOやSPINNSDHOLICなどがお好きな方はオススメです♡シャツとベスト、セットでの販売となります。4299



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