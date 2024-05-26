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ジャガードキャミビスチェ　黒
商品番号 H51046361205
商品名

ジャガードキャミビスチェ　黒
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグはついてませんが、試着程度で着ただけなので綺麗です。
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