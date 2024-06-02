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- アルアバイル ノースリーブシャツブラウス 日本製 タグ付き 紺色柄あり
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商品詳細
アルアバイルサイズ2紺色柄ありブラウス未使用タグ付き定価税抜き 19000円ポリエステル100%前ボタンデザイン高級感があるさらっしたしたブラウスになります。お家保管品です。神経質な方は、ご遠慮くださいね。素人採寸着丈 62㎝ぐらいです。メルカリ便匿名配送いたします。圧縮してお届けしますので、シワができるかもしれません。
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