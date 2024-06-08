イエナ　フリルレースブラウス

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イエナのフリルブラウス。フリーサイズ。フロントにて調整可能。数年前、一目惚れして購入しましたが、着る機会があまりなく、自宅保管しています。レースブラウスで涼しくボトムス選ばず着用出来ます。♯イエナ♯ノースリーブブラウス♯レースブラウス