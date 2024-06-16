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【値下げしました】SNIDEL スナイデル　2wayパフスリブラウス
商品番号 S14472047326
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【値下げしました】SNIDEL スナイデル　2wayパフスリブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

SNIDELスナイデル　2wayパフスリブラウスサイズ：FREESIZE身幅:42.5cm着丈:37cmカラー：CHECK素材：表地:100%ナイロン　裏地:80%ポリエステル,20%綿SNIDEL正規品2回着用しましたが美品です。プロフ読まれた方は即購入◎値下げ✖️スナイデル　チェック　ブラウス　オフショル　トップス　パフスリーブ
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