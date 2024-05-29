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- TONAL バイカラー ブラウス ホワイト ブラック 38サイズ
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商品詳細
TONALブラウスで、これからの秋や春に大活躍です。ビジネスシーンで1枚でスカートでもパンツでも似合いますし、プライベートでも綺麗めとして使い勝手がよいです。日本製。38サイズ。中古品にご理解のある方でお願いします。ホームクリーニング済みです。購入金額:16,500円テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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