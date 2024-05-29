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TONAL バイカラー ブラウス ホワイト ブラック 38サイズ
商品番号 E34183941976
商品名

TONAL バイカラー ブラウス ホワイト ブラック 38サイズ
ブランド名 トーナル
特別価格 税込 1,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TONALブラウスで、これからの秋や春に大活躍です。ビジネスシーンで1枚でスカートでもパンツでも似合いますし、プライベートでも綺麗めとして使い勝手がよいです。日本製。38サイズ。中古品にご理解のある方でお願いします。ホームクリーニング済みです。購入金額:16,500円テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/enquire684589.html
http://narcologia.ru/goods/stage588897.html
http://narcologia.ru/goods/injure715767.html

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