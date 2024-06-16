ラッセルアスレティック / ローズバッド リメイクライクTシャツ オーバーサイズ

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【ブランド】・RussellAthletic×ROSEBUD【アイテム】・レディース【商品状態】・若干の使用感が見られますが比較的ダメージが目立たない状態の《ユーズド品》です【表記サイズ】・FREE【詳細サイズ/平置き採寸cm】・着丈-56（短）63（長）・ゆき丈-55・身幅-59【カラー】・グレー【素材】・綿100％…………………………………………………………………・購入前のコメントは不要ですそのままご購入いただいて大丈夫です・配送方法や値下げ対応は《プロフィール》をご覧ください………………………………………………………………….【ユーズドクロージングMON】⚫︎全商品一覧→#usedclothingmon⚫︎レディースアパレル→#usedclothingmon_ladies………………………………………………………………….柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬