ビーティングハート ブラウス☆

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発送まで一週間程度お時間いただく場合もございます。お急ぎの方はご質問下さい。ビーティングハートブラウス丈69脇下見幅54なんどか試着しましたが、汚しそうでなかなか着用機会なかったので、クローゼットの整理のため出品します。質も良く華やかになります。ラクラクメルカリ便とゆうゆうメルカリ便は、発送時の都合により変更する場合もございます。ご了承ください。