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ヴィンテージ レトロ　ポロシャツ　used ユーズド 希少
商品番号 O56149534205
商品名

ヴィンテージ レトロ　ポロシャツ　used ユーズド 希少
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^^プロフィール一読お願いします！ヴィンテージレトロ　コットン　ポロシャツ　です。ラルフローレンユニセックス卒業式　結婚式　入学式　衣装にも！シャツのみの販売です。インナーのレーストップスはつきません！素材　　綿多少の使用感ありますが綺麗です。発送前にスチームアイロンかけます。他に見落としあるかもしれません。古着に慣れてない方、神経質な方はご遠慮下さい平置き後の着丈84身幅53肩幅47袖丈26多少の誤差見落としあったらすいませんm(__)m#古着女子#ふるじょ#アンティーク#ジャパンビンテージ#昭和レトロ90s80s70sグリモワールロキエFlowerフラミンゴなどでお買い物する方にも♪3337716
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