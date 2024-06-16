ヴィンテージ レトロ　ポロシャツ　used ユーズド 希少

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ご覧頂きありがとうございます^^プロフィール一読お願いします！ヴィンテージレトロ コットン ポロシャツ です。ラルフローレンユニセックス卒業式 結婚式 入学式 衣装にも！シャツのみの販売です。インナーのレーストップスはつきません！素材 綿多少の使用感ありますが綺麗です。発送前にスチームアイロンかけます。他に見落としあるかもしれません。古着に慣れてない方、神経質な方はご遠慮下さい平置き後の着丈84身幅53肩幅47袖丈26多少の誤差見落としあったらすいませんm(__)m#古着女子#ふるじょ#アンティーク#ジャパンビンテージ#昭和レトロ90s80s70sグリモワールロキエFlowerフラミンゴなどでお買い物する方にも♪3337716