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クロエ　ショルダーバッグ
商品番号 B62167348529
商品名

クロエ　ショルダーバッグ
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエ　ショルダーバッグ貴金属を扱うお店で正規品として購入傷汚れあり　チャック硬め素人保管出品の為傷汚れ等見落とす可能性がありますご了承の上ご購入ください。画像にあるものが全てです。発送方法がこのまま封筒にいれて発送します。簡易梱包のご理解の程よろしくお願いします。簡易梱包以外の梱包をご希望の方は＋500円にてプチプチ、ボックス、段ボールにて変更可能です。ご一考ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild939752.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement844799.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce495455.html
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