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イビザ　IBIZA 2wayバッグ
商品番号 Y24206899374
商品名

イビザ　IBIZA 2wayバッグ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ハンドバッグとショルダーバッグ伸びます2wayバッグです。持ち手を付けてある部分が、ハート形になっている可愛いデザインです。ショルダーの一部に編み込んだ部分があります。　斜め掛けもできます。内側の布にも模様があります。内ポケットは一つあります。底部分　11cm×20cm横らかの大きさ高さ　14.5cm（絞ってある部分までの高さ）横　23cm幅　11.5cmショルダーの長さ　113.5cm素人採寸です。シワや、写真10の様に皮の浮いた部分が少しあるため、やや傷や汚れありとしました。中古品にご理解いただけたらと思います。
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