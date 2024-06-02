イビザ　IBIZA 2wayバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。ハンドバッグとショルダーバッグ伸びます2wayバッグです。持ち手を付けてある部分が、ハート形になっている可愛いデザインです。ショルダーの一部に編み込んだ部分があります。 斜め掛けもできます。内側の布にも模様があります。内ポケットは一つあります。底部分 11cm×20cm横らかの大きさ高さ 14.5cm（絞ってある部分までの高さ）横 23cm幅 11.5cmショルダーの長さ 113.5cm素人採寸です。シワや、写真10の様に皮の浮いた部分が少しあるため、やや傷や汚れありとしました。中古品にご理解いただけたらと思います。