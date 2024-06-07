ルイヴィトン ポルトフォイユ ブラザ ダミエ カード13

ルイヴィトンポルトフォイユブラザダミエカード13長財布です。こちらは購入した時の写真であり、それから2ヶ月ほど使用したので、使用感が見られます。ご理解の上ご購入お願い致します。ノーリターンでお願い致します。



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