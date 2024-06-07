CORTOMoltedo(MADEINITALY)オンワード樫山経由インポートブランドバッグです。12年前に新宿伊勢丹にて購入致しました。当時 人気が高く高額にも関わらず、店頭で即完売した大変希少なアイテムです。トレンチコートやデニム＆Tshirt合わせで使用したいと思い2度程 使用したのち仕舞い込んでおりました。スライダーが一部取れていますのでご了承ください。(サイドポケットの左側)当時18万位で購入したものです。サイズ横幅→45cm総丈（伸ばした状態）→43cm大体折った丈→32cm(写真参照）マチ巾→14cm紐の長さ→74cm(1/2)※多少の誤差はお許しください。素材 デザイン 縫製 どれをとっても最高峰のハイクオリティー商品です状態→2回程 使用しておりますがキレイな状態です。



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