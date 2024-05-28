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商品詳細
【ブランド】 アンテプリマ ANTEPRIMA【アイテム】 ハンドバッグ ワイヤーバッグ ピンク ラインストーン リボン 【サイズ】 よこ 約21cm たて 約22cm マチ 約2cm ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください【状態】 パール部分に一部剥げている部分がありますが それ以外はきれいな状態です。 （写真10枚目）【素材】 PVCワイヤー【購入元】 大手リユースショップ【その他】 保管場所にペットはいません。非喫煙者です。 ★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。人気モデル/シリーズ···ANTEPRIMAワイヤーバック
http://narcologia.ru/goods/moped322668.html
http://narcologia.ru/goods/mythic918035.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical229201.html
【アンテプリマ】ハンドバッグ ワイヤーバッグ ピンク ラインストーン
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