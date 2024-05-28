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【アンテプリマ】ハンドバッグ　ワイヤーバッグ　ピンク　ラインストーン
商品番号 C53706689190
商品名

【アンテプリマ】ハンドバッグ　ワイヤーバッグ　ピンク　ラインストーン
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】　アンテプリマ　ANTEPRIMA【アイテム】　ハンドバッグ　ワイヤーバッグ　ピンク　ラインストーン　リボン 【サイズ】　よこ　　約21cm　たて　　約22cm　マチ　　約2cm　※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください【状態】　パール部分に一部剥げている部分がありますが　それ以外はきれいな状態です。　（写真10枚目）【素材】　PVCワイヤー【購入元】　大手リユースショップ【その他】　保管場所にペットはいません。非喫煙者です。　★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。人気モデル/シリーズ···ANTEPRIMAワイヤーバック
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