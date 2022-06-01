受注生産品⭐️クリスタルスフィア ルミナスサン 20周年グランドフィナーレセット

ご覧いただきありがとうございます。ディズニーシーで12日間だけ、入園者のみに予約販売されました。クリスタルスフィアルミナスサンディズニーシー20周年グランドフィナーレセットです。セット内容⭐️ベース・・ルミナスサンクリスタルパーツ・・20周年グランドフィナーレイヤーパーツ・・20周年チャーム・・20周年グランドフィナーレアルファベットパーツ・・D、R、E、A、M各1個、ミッキー2個、星1個チェーン・・アンティークゴールドクレイドル新品・未開封で届いたままの状態でお送りします。個人保管になりますのでご了承下さい。⭐️通常のスフィアセットもあります。一緒の発送でよろしければ送料分お値引きできますのでお声掛け下さい！#ディズニー#Disney#TDR#TDS#ディズニーリゾート#ディズニーシー#ディズニーランド#SEA#ルミナスサン#クリスタルスフィア#グランドフィナーレ#限定#数量限定#受注生産#20th#20周年#ミッキー#ミニー#ドナルド#デイジー#匿名配送#即購入大歓迎#新品未使用



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