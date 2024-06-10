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ラコステ×キースヘリング ポップアート柄ポロシャツ紺ワニ刺繍クロコダイル鰐クロコ
商品番号 F99858746984
商品名

ラコステ×キースヘリング ポップアート柄ポロシャツ紺ワニ刺繍クロコダイル鰐クロコ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 3,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LACOSTE×KeithHaringコラボレーションポップアート総柄プリントポロシャツです。ネイビー×ホワイト系、36サイズ。usedで多少使用感などありますが、良い状態です。画像7、8枚目の同デザインのリュックも出品しています。わにロゴマークコラボトップスカットソーTシャツ白アリゲーターロゴ上着テニスゴルフスポーツウェア爬虫類かわいいおしゃれアイテムかっこいい限定レアダブルネームアクセサリー小物アクセ雑貨希少人柄キース・ヘリングオオカミ狼ウルフイヌ犬ドッグ人型
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