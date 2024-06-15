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YAECA ヤエカ コンフォートシャツ 無地 ネイビー スナップボタン
商品番号 X16067071962
商品名

YAECA ヤエカ コンフォートシャツ 無地 ネイビー スナップボタン
ブランド名 ヤエカ
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❇️pointヤエカ創設当初からリリースされているコンフォートシャツ前立ては着脱の際の手間を最小限に抑えたユニバーサルデザインのスナップボタン通常左胸に付く事の多いポケットは、取り出しやすさと収納量を考慮し、サイドシーム両裾に配置両脇にマチを入れた動きやすいデザイン生地はノンアイロン・洗いざらしでも着られるよう、あえて粗野な風合いに仕上げています日々の生活に寄り添うプロダクト的なアイテムです☺︎︎❇️sizeタグ表記　S古着ですので、下記の実寸を参考にして下さい。【平置き実寸】（単位cm）肩幅39身幅44.5袖丈54着丈62❇️condition全体的に少し色が抜けてきたかんじありますそれ以外は、シミ・汚れ・ほつれなどなく総じてきれいです。❇️color若干青の抜けたネイビー❇️materialコットン100%古着にご理解ある方のご購入をオススメします。質問やお値下げなどお気軽にコメントして下さい☺︎┌──────────────────┐　全商品一覧　➤➤➤　#mnjf_all└──────────────────┘
http://narcologia.ru/goods/reproduce380255.html
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