ヒステリックグラマー Tシャツ

着丈 約54cm身幅 約36cm(平置き素人採寸)色褪せ、着用感はありますがヴィンテージ風でまだまだ着ていただけます。細身でオシャレなデザインです。たたみジワはご理解ください。中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。即購入可。お取り置き不可。お値引き不可。プロフィールは必ずご一読ください！よろしくお願いしますm(__)mカラー···ネイビー



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